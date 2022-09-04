ФРГ предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу

Как пишет Die Welt, Германия уже на следующей неделе может повторить у себя протесты по чешскому образцу.

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Митинг против правительства в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Российской Федерацией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить оппозицию в Германии. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Согласно статье, жители Чехии обвинили власти в том, что они поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского антироссийскими санкциями, но не помогают чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление. Во время протестов в чешской столице, местные жители вышли с лозунгами «Чехия прежде всего» и «Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас».

По мнению немецкого издания, Германия уже на следующей неделе может повторить у себя протесты по чешскому образцу.

«В Германии также различные группы призвали к демонстрациям. Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители. Левая партия и АдГ мобилизуются на "горячую осень"».- говорится в газете.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о солидарности с главой Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок в поддержке Украины в ущерб интересам немцев. Лидер ФРГ, как писало Die Welt, признал, что помощь Украине превыше интересов немцев для федерального правительства Германии.