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Байдена обвинили в помощи Украине в ущерб проблемам с водой в США

Марина Крижановская
00:09 04.09.2022
Сообщается, что 180 000 человек в населенном на 80% афроамериканцами городе Джексон получают коричневую воду из-под крана или вообще не получают ее из-за хронического недофинансирования.
Байдена обвинили в помощи Украине в ущерб проблемам с водой в США
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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В Соединенных Штатах продолжает нарастать недовольство политикой действующего президента Джо Байдена. Население негодует относительно многомиллиардных денежных вливаний в Украину и попустительство в решении насущных проблем в собственной стране.

В частности, внимание общественности привлек случай с некачественной водопроводной водой в городе Джексон, штате Миссисипи. Местные власти посоветовали жителям принимать душ, не открывая рот, поскольку из крана течет жидкость коричневого цвета.

Так, правозащитный проект AJ+ написал, что «180 000 человек в 80% черном городе (населенном афроамериканцами. - Прим. ред.) получают коричневую воду из-под крана или вообще не получают ее из-за хронического недофинансирования».

«Джексон не может надеяться на поставляемую воду и жители говорят, что чистить зубы - это не безопасно. Также местные говорят: "Это продолжается многие годы". Этот город уже был предупрежден о кипячении воды из-за десятилетий недофинансирования, «некоторое время назад» вышли из строя основные насосы для очистки воды», - сообщают правозащитники в своем Twitter-аккаунте.

Один из пользователей Сети написал комментарий, что «Байден - сторонник превосходства белой расы, вокруг которого чисто символически находятся несколько чернокожих женщин, прикрывающих его».

Накануне в Белом доме анонсировали очередное выделение помощи киевским властям. Пакет помощи оценен в 11,7 миллиардов долларов.

При этом на поддержку топливного рынка внутри страны в шесть раз меньше - 2 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на «разрешение ситуации на внутреннем энергорынке и снижения цен на топливо».

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