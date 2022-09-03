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Сенатор Пушков заявил, что санкции удивили западных лидеров больше, чем Россию

Анастасия Бобылева
08:55 03.09.2022
Так он ответил на высказывание Шольца о том, что введенные ограничения якобы удивили российское руководство.
Сенатор Пушков заявил, что санкции удивили западных лидеров больше, чем Россию
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Органичительные меры против РФ удивили руководство западных стран больше, чем Россию. Так высказался в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Эти слова стали ответом на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что для президента РФ Владимира Путина санкции стали неожиданностью. Пушков считает, что ситуация на самом деле обратная и западные страны не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой.

«Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014-ом году мечтал Обама», - написал сенатор.

Он подчеркнул, что, если западные страны и дальше будут пытаться ударить по России, это прежде всего негативно скажется на них. По словам Пушкова, на Западе не думают, что тоже станут жертвами такой политики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность в Евросоюзе невозможна без России. Он предложил два пути развития событий в зависимости от решения Европы отменить антироссийские санкции или оставить их.

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