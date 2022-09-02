Володин: энергетическая безопасность в Евросоюзе невозможна без России

Он предложил два пути развития событий: отменить антироссийские санкции или оставить их, но второй путь еще больше осложнит жизнь гражданам.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы напрямую зависит от России. Он отметил, что именно санкции против РФ привели к нынешнему энергетическому кризису в странах ЕС.

«Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России», - пишет Володин в своем Telegram-канале.

Политик предложил два варианта развития событий. Один из них - отмена ограничительных мер против России и запуск «Северного потока - 2». Второй вариант предполагает оставить все как есть, и это, по словам Володина, приведет к еще большим проблемам в европейской экономики.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не обязана отказываться от российского газа в ущерб себе. Он отметил, что «за один день» отказаться от импорта энергоресурса было бы безответственно.