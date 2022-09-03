«Летела клумба»: как ВСУ обстреливали центр Донецка

У здания Драмтеатра в Донецке можно увидеть, какая воронка образовалась от попадания снаряда, земля выворочена на метр в глубину и повсюду разбросаны кирпичи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На площади Ленина у здания Народного совета Донецкой Народной Республики был «прилет» снаряда ВСУ. Можно увидеть, что выбиты окна, двери входные, а там дальше лежит тело погибшей женщины. Она погибла в результате украинского обстрела по самому центру, Ворошиловскому району города Донецка.

Обстрел центра города ВСУ начали перед закатом, всего за несколько минут - минимум 6 «прилетов» по площади Ленина и бульвару Пушкина.

У здания донецкого драмтеатра можно увидеть, какая воронка образовалась от попадания снаряда, земля выворочена на глубину метр точно, повсюду разбросаны кирпичи.

Рядом с воронкой, в траве лежат осколки. Уже показали их специалистам - за кадром, они нам сказали, что это очень похоже на осколки от 155 мм снаряда, того самого «натовского» калибра, которым украинцы стреляют в пятницу вечером по центру Донецка

Это место рядом с домом, где живет съемочная группа телеканала «Звезда», здесь же - популярные кафе, где всегда собирается много людей.

«Сначала первый прилет, мы уже понимаем, как себя вести, поэтому после первого прилета все дружно подорвались и побежали в помещение, в подвал опустились. И в момент, когда опускались, был второй прилет - четко было видно, как летела клумба возле театра, взрывы - вот такая ситуация в Донецке. Хочется говорить матерными словами и плакать - больше ничего, по-другому это называть нельзя», - рассказала местный житель Татьяна.

С другой стороны здания Драмтеатра картина, которая говорит сама за себя, знак посекло осколками, а также воронка - очевидно, прилетел меньшего калибра, но повреждений все равно много. С этой стороны у здания драмтеатра выбило все стекла.

В результате обстрела Ворошиловского района погибли 2 человека, один - ранен. Все - мирные жители, которых убили украинские националисты, хаотично обстреливающие Донецк каждый день.

Обстрелы продолжились вечером и ночью - в Калининском районе Донецка ранения получили 3 человека. Следственный комитет России зафиксировал факты очередных преступлений киевского режима против мирного населения Донбасса.

Напомним, что вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли центр Донецка. Наша съемочная группа запечатлела последствия прилета снарядов на центральные улицы города. Вблизи здания драматического театра в Ворошиловском районе города на пешеходной дороге образовалась воронка в результате «прилета» снаряда ВСУ.