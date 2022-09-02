Пробитая дорога: кадры последствий обстрела ВСУ центра Донецка вблизи драмтеатра

ВСУ обстреливают Донецк с самого утра, и в настоящее время идут обстрелы центральных районов города.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Украинские вооруженные силы обстреляли центр Донецка. Съемочной группе «Звезды» удалось запечатлеть последствия прилета снарядов на центральные улицы города.

Так, снаряд упал на улице вблизи здания драматического театра в Ворошиловском районе. В результате прилета на пешеходной дороге образовалась воронка. ВСУ обстреливают Донецк с самого утра, и в настоящее время идут обстрелы центральных районов города.

Ранее «Звезда» продемонстрировала последствия попадания снаряда в один из жилых домов Куйбышевского района Донецка, где из-за обстрела ВСУ погиб мужчина. На кадрах видны следы разрушений, в крыше зияет огромная дыра, выбиты окна, разрушены стены и перекрытия.