В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за ЧП
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за ЧП.
© Фото: Sha Dati XinHua Globallookpress
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за ЧП.
|
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за ЧП
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за ЧП.
© Фото: Sha Dati XinHua Globallookpress
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за ЧП.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
19:57 В стране и мире
Глава МАГАТЭ заявил, что организация сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС
17:47 Армия
МО РФ: в случае успеха операции Киева эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС стали бы «живым щитом»
16:32 В стране и мире
Глава МАГАТЭ назвал цель миссии на Запорожской АЭС
14:53 В стране и мире
Путин прибыл в Калининград
14:33 В стране и мире
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Популярное
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев