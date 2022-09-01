Боевые корабли ТОФ начали развертывание в море в рамках учений «Восток-2022»
Боевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развертыванию в море в рамках СКШУ «Восток-2022».
В составе тактических групп в Японском и Охотском морях на морских полигонах боевой подготовки на данном этапе уже действуют более 50 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота.
В рамках учения Тихоокеанским флотом во взаимодействии с дальней авиацией ВКС России и военно-морскими силами НОАК будут решаться задачи по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее полуострова Камчатка.
Корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработают действия по отражению средств воздушного нападения, поиску и уничтожению подводных лодок противника.