Боевые корабли ТОФ начали развертывание в море в рамках учений «Восток-2022»

В Японском и Охотском морях на данном этапе уже действуют более 50 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота.

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Боевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развертыванию в море в рамках СКШУ «Восток-2022».

В составе тактических групп в Японском и Охотском морях на морских полигонах боевой подготовки на данном этапе уже действуют более 50 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота.

В рамках учения Тихоокеанским флотом во взаимодействии с дальней авиацией ВКС России и военно-морскими силами НОАК будут решаться задачи по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее полуострова Камчатка.

Корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработают действия по отражению средств воздушного нападения, поиску и уничтожению подводных лодок противника.