«Накрыли по полной»: как российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ

Как рассказал один из военнослужащих, операция продлилась полтора-два часа, после чего украинским подразделениям позволили эвакуировать раненых.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции. Подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва сквозь позиции российских десантников и были уничтожены.

«Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что не было шансов. Танки работали, гранатометы, их там накрыли по полной. Полтора-два часа они продержались. Все. Раненых - мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели, как их эвакуировали. Никто не наносил по ним огонь, дали шанс забрать раненых», - сказал военнослужащий ВДВ с позывным «Тихий».

В это время было принято решение о вводе в бой резерва командира соединения.

В ходе ведения оборонительных действий российскими десантниками была обнаружена группа пехоты, готовящаяся к наступлению. По полученным с беспилотника данным, ее уничтожили подразделения ВДВ.

Огонь велся с закрытых огневых позиций из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Благодаря поддержке с воздуха армейской авиации и слаженным действиям российских десантников прорыв ВСУ был сорван. Российские подразделения оперативно сменили огневые позиции по окончании операции.

Ранее «Звезда» рассказала, как работают врачи прифронтового военного госпиталя в ходе спецоперации. Специалисты трудятся днем и ночью, чтобы помочь раненым, так что окна в учреждении приходится закрывать непрозрачным полиэтиленом в целях маскировки в ночное время.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов