Армия Армия Армия

«Накрыли по полной»: как российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ

06:25 03.09.2022
Как рассказал один из военнослужащих, операция продлилась полтора-два часа, после чего украинским подразделениям позволили эвакуировать раненых.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции. Подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва сквозь позиции российских десантников и были уничтожены.

«Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что не было шансов. Танки работали, гранатометы, их там накрыли по полной. Полтора-два часа они продержались. Все. Раненых - мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели, как их эвакуировали. Никто не наносил по ним огонь, дали шанс забрать раненых», - сказал военнослужащий ВДВ с позывным «Тихий».

В это время было принято решение о вводе в бой резерва командира соединения.

В ходе ведения оборонительных действий российскими десантниками была обнаружена группа пехоты, готовящаяся к наступлению. По полученным с беспилотника данным, ее уничтожили подразделения ВДВ.

Огонь велся с закрытых огневых позиций из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Благодаря поддержке с воздуха армейской авиации и слаженным действиям российских десантников прорыв ВСУ был сорван.  Российские подразделения оперативно сменили огневые позиции по окончании операции.

Ранее «Звезда» рассказала, как работают врачи прифронтового военного госпиталя в ходе спецоперации. Специалисты трудятся днем и ночью, чтобы помочь раненым, так что окна в учреждении приходится закрывать непрозрачным полиэтиленом в целях маскировки в ночное время.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Духовная поддержка на фронте: кадры беседы военного священника с бойцами в зоне СВО
05:01 Армия
Видео
Операции за светомаскировкой: как работают врачи прифронтового военного госпиталя в ходе СВО
04:47 В стране и мире
Политолог назвал главную проблему армии США
03:34 В стране и мире
В Британии оценили шансы Трасс на выгодные отношения с Россией
22:58 Армия
Видео
Взрывоопасные находки: кадры разминирования Лисичанска от первого лица
Популярное
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.