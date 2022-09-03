Операции за светомаскировкой: как работают врачи прифронтового военного госпиталя в ходе СВО

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Военный госпиталь находится в непосредственной близости от линии фронта. Здесь оказывают качественную узкоспециализированную оперативную помощь бойцам союзных сил.

Местные медики делают сложные операции, берут анализы. В их распоряжении имеются в том числе аппарат УЗИ и рентген, что зачастую позволяет быстро поставить нужный диагноз.

Окна в операционной, как и во всем медучреждении, закрыты плотным и непрозрачным полиэтиленом. Делается это в целях светомаскировки в темное время суток, ведь работают российские врачи и днем, и ночью.

Большинство пациентов лечатся в госпитале после получения осколочных ранений. Помощь бойцам оказывают оперативную. После того, как врачи разрешают транспортировку раненых, их отправляют в Донецк. Оттуда же пострадавшие военнослужащие направляются на дальнейшую реабилитацию в Россию.​