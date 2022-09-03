Bloomberg: 6 из 10 фабрик в Британии могут закрыться из-за цен на электроэнергию

Британские бизнесмены начали констатировать, что уже отстают «от глобальных конкурентов».

© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress

В Великобритании могут закрыться шесть из десяти фабрик. Причина - растущие цены на электроэнергию.

Согласно данным компании MakeUK, лоббирующей интересы британских предпринимателей, 13% фабрик уже сократили рабочие часы. В то время как 7% приостанавливают свое производство на более длительные промежутки времени. Информацию публикует издание Bloomberg.

«Текущий кризис вынуждает предпринимателей сталкиваться с жестким выбором: сокращение производства или полное закрытие цехов, если вскоре не подоспеет помощь», - сообщает американское СМИ.

Британские бизнесмены нуждаются в «экстренных мерах со стороны нового британского правительства».

«Мы уже отстаем от наших глобальных конкурентов», - приводит издание слова главного исполнительного директора компании Стивена Фипсона.

В конце августа издание The Sun предупредило, что в Великобритании ожидаются массовые беспорядки из-за роста цен. По данным газеты, британские министры и чиновники допускают волну преступности. Но не указывается, какие именно действия собираются предпринять власти.