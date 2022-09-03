В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: 6 из 10 фабрик в Британии могут закрыться из-за цен на электроэнергию

Марина Крижановская
04:51 03.09.2022
Британские бизнесмены начали констатировать, что уже отстают «от глобальных конкурентов».
Bloomberg: 6 из 10 фабрик в Британии могут закрыться из-за цен на электроэнергию
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В Великобритании могут закрыться шесть из десяти фабрик. Причина - растущие цены на электроэнергию.

Согласно данным компании MakeUK, лоббирующей интересы британских предпринимателей, 13% фабрик уже сократили рабочие часы. В то время как 7% приостанавливают свое производство на более длительные промежутки времени. Информацию публикует издание Bloomberg.

«Текущий кризис вынуждает предпринимателей сталкиваться с жестким выбором: сокращение производства или полное закрытие цехов, если вскоре не подоспеет помощь», - сообщает американское СМИ.

Британские бизнесмены нуждаются в «экстренных мерах со стороны нового британского правительства».

«Мы уже отстаем от наших глобальных конкурентов», - приводит издание слова главного исполнительного директора компании Стивена Фипсона.

В конце августа издание The Sun предупредило, что в Великобритании ожидаются массовые беспорядки из-за роста цен. По данным газеты, британские министры и чиновники допускают волну преступности. Но не указывается, какие именно действия собираются предпринять власти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Духовная поддержка на фронте: кадры беседы военного священника с бойцами в зоне СВО
05:01 Армия
Видео
Операции за светомаскировкой: как работают врачи прифронтового военного госпиталя в ходе СВО
04:47 В стране и мире
Политолог назвал главную проблему армии США
03:34 В стране и мире
В Британии оценили шансы Трасс на выгодные отношения с Россией
22:58 Армия
Видео
Взрывоопасные находки: кадры разминирования Лисичанска от первого лица
Популярное
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.