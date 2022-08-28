The Sun: в Великобритании ожидают массовые беспорядки из-за роста цен

Власти уже разрабатывают меры по борьбе с ростом преступности.

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Британские власти разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает таблоид The Sun.

По данным газеты, британские министры и чиновники допускают волну преступности. При этом не сообщается, какие именно действия собираются предпринять власти.

Напомним, что накануне чешский министр юстиции заявил о высокой угрозе революции из-за энергетического кризиса. Павел Блажек считает, что могут повториться массовые протесты, приведшие в 1989 году к отстранению коммунистов от власти.

Чиновник призвал искать решение кризиса на европейском уровне. Иначе, по его словам, под угрозой окажется Евросоюз как таковой.