The Sun: в Великобритании ожидают массовые беспорядки из-за роста цен Сергей Лебедев Власти уже разрабатывают меры по борьбе с ростом преступности. © Фото: Hesther Ng, Keystone Press Agency, Global Look Press Британские власти разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает таблоид The Sun. По данным газеты, британские министры и чиновники допускают волну преступности. При этом не сообщается, какие именно действия собираются предпринять власти. Напомним, что накануне чешский министр юстиции заявил о высокой угрозе революции из-за энергетического кризиса. Павел Блажек считает, что могут повториться массовые протесты, приведшие в 1989 году к отстранению коммунистов от власти. Чиновник призвал искать решение кризиса на европейском уровне. Иначе, по его словам, под угрозой окажется Евросоюз как таковой.