Посол РФ в Бельгии назвал полностью необоснованной высылку российских дипломатов из страны
Посол России в Бельгии Александр Токовинин назвал полностью необоснованным выдворение из страны 21 российского дипломата и административно-технического работника. По его словам, данные недружественные действия со стороны Бельгии не останутся без ответа.
«Посол РФ отвел эти обвинения как полностью необоснованные и подчеркнул, что данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами. Разумеется, эта недружественная акция бельгийской стороны не останется без ответа», - цитирует ТАСС заявление посольства.
Ранее бельгийские власти санкционировали акцию в поддержку русскоязычных граждан, которые подвергаются дискриминации на фоне конфликта на Украине. Также отмечалось, что многие россияне, проживающие в Бельгии, приняли участие в волонтерской деятельности по приему украинских беженцев.