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Посол РФ в Бельгии назвал полностью необоснованной высылку российских дипломатов из страны

Елизавета Потейчук
18:42 29.03.2022
Как отметил посол РФ в Бельгии, недружественная акция со стороны Брюсселя не останется без ответа.
Посол РФ в Бельгии назвал полностью необоснованной высылку российских дипломатов из страны
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Посол России в Бельгии Александр Токовинин назвал полностью необоснованным выдворение из страны 21 российского дипломата и административно-технического работника. По его словам, данные недружественные действия со стороны Бельгии не останутся без ответа.

«Посол РФ отвел эти обвинения как полностью необоснованные и подчеркнул, что данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами. Разумеется, эта недружественная акция бельгийской стороны не останется без ответа», - цитирует ТАСС заявление посольства.

Ранее бельгийские власти санкционировали акцию в поддержку русскоязычных граждан, которые подвергаются дискриминации на фоне конфликта на Украине. Также отмечалось, что многие россияне, проживающие в Бельгии, приняли участие в волонтерской деятельности по приему украинских беженцев. 

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