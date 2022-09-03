Китай примет контрмеры из-за планов США поставить оружие Тайваню

Дипломат КНР призвал американские власти выполнять свои обязательства, «соблюдая принцип "одного Китая"».

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В Китае выразили намерение принимать решительные меры в связи с планами Соединенных Штатов поставить оружие Тайваню. Сообщается, что американцы планируют продать вооружение на сумму в 1,1 миллиард долларов.

Китайский дипломат Лю Пэнъюй - пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне - заявил, что китайская сторона примет решительные меры в связи с данной ситуацией. Об этом он рассказал в комментарии российскому корреспонденту ТАСС.

«Китай будет решительно принимать законные и необходимые контрмеры в свете развития ситуации», - приводит слова дипломата агентство.

Лю Пэнъюй призвал американские власти выполнять свои обязательства, «соблюдая принцип "одного Китая"».

Ранее приводилась информация, что вооруженные силы Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь. Тогда министерство обороны острова сообщило, что неопознанный беспилотный летательный объект был сбит над спорной территорией островов Цзиньмэнь.