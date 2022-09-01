ВС Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь

Министерство обороны острова сообщило о том, что неопознанный дрон был сбит над спорной территорией островов Цзиньмэнь.

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Неопознанный БПЛА был сбит над островами Цзиньмэнь вооруженными силами Тайваня. Об этом сообщает министерство обороны острова.

«Минобороны Тайваня: сбит неизвестный дрон в районе Цзиньмэня», - передает Центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее ВС острова впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику, который приблизился к острову Эрдань. После выстрела со стороны Тайваня китайский БПЛА развернулся и улетел в сторону города Сямэнь.

Цзиньмэнь является спорной территорией. Китай считает острова частью своего городского округа Цюаньчжоу, однако они находятся под контролем Тайваня. Беспилотники КНР стали летать в этом районе после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.