Украинка Костюк не пожала руку белоруске Соснович после теннисного матча на US Open

Матч закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу украинки и спортсменки из Китая Чжан Шуай.

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По окончании матча второго круга Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от рукопожатия с белоруской Александрой Соснович. Матч закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Костюк и спортсменки из Китая Чжан Шуай.

Александра Соснович играла в паре со словачкой Терезой Михаликовой. Когда встреча завершилась, Костюк не пожала руку у сетки белоруске.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку с болельщиком, оскорбившим его. Когда Даниил Медведев выходил с корта, мужчина выкрикнул ему, что он «лузер». Теннисист подошел к недовольному болельщику и сказал зрителю, чтобы тот «включал мозги».