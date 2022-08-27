Путин подписал указ о выплатах беженцам из республик Донбасса и Украины

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Президент Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, которые были вынуждены покинуть территорию ДНР, ЛНР и Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию. На официальном интернет-портале правовой информации, где опубликован президентский указ, перечислены категории граждан, которым полагаются выплаты.

Указ предусматривает ежемесячные пенсионные выплаты инвалидам в размере 10 тысяч рублей, доплата 3 тысячи рублей к ежемесячной пенсионной или социальной выплате инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, а также выплаты в размере 5 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

По 10 тысяч рублей полагается беременным женщинам, а при рождении ребенка их ждет единовременная выплата 20 тысяч рублей. По 4 тысячи рублей получат родители, опекунам положены ежемесячные 15 тысяч рублей, родители-одиночки смогут получать по 10 тысяч рублей. Выплаты будут производиться до 31 декабря властями регионов.

Другим своим указом глава российского государства позволил беженцам из ЛДНР и Украины пребывать на территории России без ограничения срока при условии прохождения ими дактилоскопии, фото и медицинского освидетельствования.