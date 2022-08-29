Business Insider: США недооценили устойчивость российской экономики

Колумнист издания отмечает, что действия Запада не так повлияли на ситуацию в России, как ожидалось.

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Обозреватель Business Insider Джордж Гловер заявил, что устойчивость российской экономики к санкциям была неожиданной для американских специалистов. Они не предполагали такой реакции Москвы на крупные внешнеполитические вызовы.

Гловер отмечает, что западные аналитики ожидали, что РФ попадет в сложную ситуацию из-за санкций, но этого не случилось. По его словам, российская экономика оказалась очень устойчивой.

Автор подчеркивает, что на положение влияют экспорт нефти, устойчивый внутренний спрос, программа Кремля по борьбе с безработицей. В России, по его словам, растут сектор услуг и производство.

«Российская экономика процветает - вопреки всем пророчествам Уолл-стрит», - добавляет колумнист.

Ранее страны Балтии внесли предложения по восьмому пакету санкций против РФ. Ограничения коснутся энергетики, торговли и системы SWIFT. Также планируется расширить список людей и компаний, попадающих под антироссийские санкции.