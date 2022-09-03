В США посчитали, что американцы живут в аду из-за необъявленной войны Байдена с Россией
Правозащитник также выразил уверенность в том, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
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Граждане Соединенных Штатов Америки живут в аду, пока администрация президента США Джо Байдена планирует выделить Украине новую финансовую помощь. Такой точкой зрения поделился правозащитник Аджаму Барака.
«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», - написал он у себя в Twitter.
Правозащитник также выразил уверенность в том, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США рискуют стать стороной конфликта на Украине. Вместе с тем он предупредил о последствиях вмешательства Вашингтона в ситуацию на Украине.