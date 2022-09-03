Белорусские пограничники заявили о жестоком обращении латвийских силовиков с беженцами

Четверым мигрантам с Ближнего Востока потребовалась медпомощь после контакта с латвийскими стражами порядка.

© Видео: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь © Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Белорусские пограничники зафиксировали новый случай жестокого обращения латвийских силовиков с мигрантами. Стражи порядка Латвии вытеснили и бросили беженку без сознания на границе с Белоруссией в Верхнедвинском районе Витебской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного погранкомитета Белоруссии.

«На границе с Латвией белорусские пограничники в очередной раз зафиксировали случай жестокого обращения с беженцами, ищущими защиты в странах Евросоюза. Латвийские силовики со своей территории вытеснили трех мужчин и женщину, которая находилась в бессознательном состоянии», - отмечено в релизе.

В ГПК уточнили, что спасенные мигранты - граждане Ирака и Ирана. После оказания первой медицинской помощи женщине потребовалась госпитализация. В бессознательном состоянии ее привезли в больницу Верхнедвинска. По предварительным данным, у беженки имеются признаки переохлаждения и пневмонии.

Напомним, что по данным ООН, число беженцев в мире в этом году превысило 100 млн человек, основные миграционные потоки идут из Афганистана, Буркина-Фасо, Конго, Мьянмы, Нигерии и Эфиопии.