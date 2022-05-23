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В ООН сообщили, что число беженцев в мире впервые превысило 100 млн

Марина Крижановская
01:52 23.05.2022
В организации отметили, что по причине волн насилия и не прекращающихся конфликтов наблюдается массовое перемещение граждан таких стран, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия.
В ООН сообщили, что число беженцев в мире впервые превысило 100 млн
© Фото: pixabay.com
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) назвало количество беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире. По данным организации, их число впервые превысило 100 миллионов человек. К ним относятся люди, покинувшие свои дома из-за вооруженных конфликтов, преследования и насилия.

«Число людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило ошеломляющую черту в 100 миллионов впервые за всю историю», - цитирует ТАСС информацию ведомства.

В УВКБ ООН отметили, что по причине волн насилия и не прекращающихся конфликтов наблюдается массовый исход граждан таких стран, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия. В ведомстве указали на то, что на конец прошлого 2021 года численность «принудительно перемещенных людей в мире выросла до 90 миллионов».

Вместе с тем, ситуация на Украине в 2022 году привела к миграции порядка «восьми миллионов человек внутри этой страны, также было зарегистрировано более 6 миллионов беженцев».

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что числом в 100 миллионов была пройдена определенная граница, которая никогда не должна была быть допущенной. Он также призвал к установлению мира в конфликтных точках планеты.

«Сто миллионов - это суровая цифра, являющаяся одновременно отрезвляющей и вызывающей беспокойство. Это рекорд, который никогда не должен бы быть установлен. Чтобы изменить тенденцию, единственным ответом может быть установление мира и стабильности», - заявил Гранди.

Ранее издание Le Figaro сообщало, что граждане Франции жалуются на обременяющее положение в связи с украинскими беженцами. Отмечено, что им приходится содержать беженцев за собственные средства и тратить личное время. Сообщается, что французы, согласившиеся приютить беженцев, не получают каких-либо выплат за предоставление жилья и помощь.

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