«Это талантливо»: Ксения Шойгу стала почетным гостем фестиваля «Рокштадт» в «Острове фортов»

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В музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Рокштадт». Перед гостями мероприятия выступают «Пикник», «Калинов мост», «Animal Джаz», «Гарин и Гиперболоиды», PEP-SEE, UBEL, Вася Беля, а также группа «А в голове море» - победитель конкурса «Рок-Мосты».

В качестве почетных гостей на фестивале заявлены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский и руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Мы вот только что за съемкой разговаривали о том, что эта крыша очень удачно ложится и стыкует корт со сценой, поэтому, на мой взгляд, это очень удачная площадка, и в целом реновация третьей очереди парка, она имеет успех именно с точки зрения проведения мероприятий различных. Очень много людей, даже если и был бы дождь, который сегодня обещали, в целом, никто бы не попал под него, а с учетом того, что мероприятие на улице, программа обширная, то, конечно, времени вне помещения придется провести достаточно много, но те, кто замерзли, могут погреться в крытом фудкорте», - рассказала Ксения Шойгу.

Накануне фестиваля был проведен онлайн-конкурс «Рок-Мосты» среди молодых исполнителей альтернативной и инди-музыки.

«Конкурс проходил по всей стране, на данный момент мы имели более 250 заявок, выиграли ребята очень креативные, которые выступили сегодня, «А в голове море». Мне кажется, что это талантливо, мы обсуждаем с городом Санкт-Петербург, какую-то конкурсную процедуру, более подробно проработать и с городом также. Пользуясь случаем, благодарю Комитет города Санкт-Петербурга, конечно. Ну, и, безусловно, всю команду организаторов, которая трудилась над этим», - заключила Ксения Шойгу.

Ранее Ксения Шойгу рассказала «Звезде» о ходе операции по транспортировке первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» в Музей военно-морской славы. Она отметила, что по воде первая советская АПЛ будет транспортироваться на гигантской барже, а для наземной части операции судно придется распилить пополам.