В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Это талантливо»: Ксения Шойгу стала почетным гостем фестиваля «Рокштадт» в «Острове фортов»

Елизавета Потейчук
21:29 03.09.2022
Перед гостями фестиваля, в частности, выступают «Пикник», «Калинов мост», «Animal Джаz» и «Гарин и Гиперболоиды».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Рокштадт». Перед гостями мероприятия выступают «Пикник», «Калинов мост», «Animal Джаz», «Гарин и Гиперболоиды», PEP-SEE, UBEL, Вася Беля, а также группа «А в голове море» - победитель конкурса «Рок-Мосты».

В качестве почетных гостей на фестивале заявлены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский и руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Мы вот только что за съемкой разговаривали о том, что эта крыша очень удачно ложится и стыкует корт со сценой, поэтому, на мой взгляд, это очень удачная площадка, и в целом реновация третьей очереди парка, она имеет успех именно с точки зрения проведения мероприятий различных. Очень много людей, даже если и был бы дождь, который сегодня обещали, в целом, никто бы не попал под него, а с учетом того, что мероприятие на улице, программа обширная, то, конечно, времени вне помещения придется провести достаточно много, но те, кто замерзли, могут погреться в крытом фудкорте», - рассказала Ксения Шойгу.

Накануне фестиваля был проведен онлайн-конкурс «Рок-Мосты» среди молодых исполнителей альтернативной и инди-музыки.

«Конкурс проходил по всей стране, на данный момент мы имели более 250 заявок, выиграли ребята очень креативные, которые выступили сегодня, «А в голове море». Мне кажется, что это талантливо, мы обсуждаем с городом Санкт-Петербург, какую-то конкурсную процедуру, более подробно проработать и с городом также. Пользуясь случаем, благодарю Комитет города Санкт-Петербурга, конечно. Ну, и, безусловно, всю команду организаторов, которая трудилась над этим», - заключила Ксения Шойгу.

Ранее Ксения Шойгу рассказала «Звезде» о ходе операции по транспортировке первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» в Музей военно-морской славы. Она отметила, что по воде первая советская АПЛ будет транспортироваться на гигантской барже, а для наземной части операции судно придется распилить пополам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:34 В стране и мире
RTL: Россия купается в деньгах за нефть и газ благодаря санкциям
21:22 В стране и мире
American Thinker привел доказательства превращения США в банановую республику
20:18 В стране и мире
Участники стотысячного митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии
19:19 В стране и мире
Американский эксперт заявил, что Запад дорого заплатит за потолок цен на нефть из РФ
15:31 Армия
Видео
МО РФ: 24 февраля минздрав Украины издал приказ об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.