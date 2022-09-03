American Thinker привел доказательства превращения США в банановую республику

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Америка превращается в банановую республику — общество, где царит беззаконие и правят обезьяны. Нелестными отзывами о современном состоянии американского общества поделился журналист Джей Шурк в колонке для новостного портала The American Thinker.

По оценкам эксперта в США царит беззаконие, идет порабощение населения и нет прежнего уважения к традиционным для Америки христианским ценностям.

«Вот уж правда: американцы не только считают, что в стране царит беззаконие, но и что правит ими стая обезьян! То есть для них не секрет, что мы живем в банановой республике», — отметил автор.

Свои обвинения автор подкрепил данными недавнего социологического опроса. Почти 80 процентов населения страны признали, что живут в условиях двухуровневого, то есть избирательного правосудия, когда для одних действуют свои законы, для других — другие. Как результат, в США обвалились рейтинги доверия органам власти: 25 процентов у Верховного суда, 23 процента у президента и семь процентов у конгресса.

Как характерный пример избирательного правосудия эксперт привел дело Хиллари Клинтон: в канун выборов 2016 года глава ФБР Джеймс Коми пригрозил уголовной ответственностью за хранение секретной переписки на незащищенных серверах и тут же признался, что «ни один здравомыслящий прокурор возбуждать против нее дело не возьмется». Другой случай: налоговое управление администрации Барака Обамы уличили в преследовании консерваторов за политические убеждения, однако ничем серьезным это для ведомства не закончилось. При этом экс-президента Дональда Трампа продолжают преследовать ФБР и Минюст.

«В итоге демократы отделываются легким порицанием, а республиканцам и сторонникам Трампа неизменно достается «клоунада, театр с импичментом и гнилое судилище», — иронизирует Шурк.

Кроме того, эксперт в доказательство глубокого кризиса американского общества привел данные о резкой перемене отношения к христианским ценностям, которые являются основой американской культуры. В Штатах теперь в моде «языковые манипуляции», когда христиан могут назвать фанатиками и экстремистами.

«Языковая манипуляция не допускает рационального обсуждения и ставит крест на разумных спорах. Пропаганда искажает реальность настолько, что истина устанавливается лишь с благословения государства», — отметил эксперт.

И, наконец, третий признак превращения США в банановую республику это, по мнению Шурка, «принуждение к согласию и зависимость от правительства».

Свою колонку автор закончил предложением сделать банановый коктейль.

«Когда сатрапы спровадят вас в банановую республику, сделайте банановый дайкири», — резюмировал колумнист.

Ранее обозреватель The Washington Times назвал пять причин неминуемого краха США, в том числе неконтролируемая иммиграция и низложение главного принципа правового государства - неотвратимости наказания за совершенное преступления.