В стране и мире В стране и мире В стране и мире

American Thinker привел доказательства превращения США в банановую республику

Ирина Елагина
21:22 03.09.2022
Колумнист Джей Шурк возмущен деградацией американского правосудия, порабощением населения и попранием христианских ценностей.
American Thinker привел доказательства превращения США в банановую республику
© Фото: Evan Golub ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Америка превращается в банановую республику — общество, где царит беззаконие и правят обезьяны. Нелестными отзывами о современном состоянии американского общества поделился журналист Джей Шурк в колонке для новостного портала The American Thinker.

По оценкам эксперта в США царит беззаконие, идет порабощение населения и нет прежнего уважения к традиционным для Америки христианским ценностям.

«Вот уж правда: американцы не только считают, что в стране царит беззаконие, но и что правит ими стая обезьян! То есть для них не секрет, что мы живем в банановой республике», — отметил автор.

Свои обвинения автор подкрепил данными недавнего социологического опроса. Почти 80 процентов населения страны признали, что живут в условиях двухуровневого, то есть избирательного правосудия, когда для одних действуют свои законы, для других — другие. Как результат, в США обвалились рейтинги доверия органам власти: 25 процентов у Верховного суда, 23 процента у президента и семь процентов у конгресса.

Как характерный пример избирательного правосудия эксперт привел дело Хиллари Клинтон: в канун выборов 2016 года глава ФБР Джеймс Коми пригрозил уголовной ответственностью за хранение секретной переписки на незащищенных серверах и тут же признался, что «ни один здравомыслящий прокурор возбуждать против нее дело не возьмется». Другой случай: налоговое управление администрации Барака Обамы уличили в преследовании консерваторов за политические убеждения, однако ничем серьезным это для ведомства не закончилось. При этом экс-президента Дональда Трампа продолжают преследовать ФБР и Минюст.

«В итоге демократы отделываются легким порицанием, а республиканцам и сторонникам Трампа неизменно достается «клоунада, театр с импичментом и гнилое судилище», — иронизирует Шурк.

Кроме того, эксперт в доказательство глубокого кризиса американского общества привел данные о резкой перемене отношения к христианским ценностям, которые являются основой американской культуры. В Штатах теперь в моде «языковые манипуляции», когда христиан могут назвать фанатиками и экстремистами.

«Языковая манипуляция не допускает рационального обсуждения и ставит крест на разумных спорах. Пропаганда искажает реальность настолько, что истина устанавливается лишь с благословения государства», — отметил эксперт.

И, наконец, третий признак превращения США в банановую республику это, по мнению Шурка, «принуждение к согласию и зависимость от правительства».

Свою колонку автор закончил предложением сделать банановый коктейль.

«Когда сатрапы спровадят вас в банановую республику, сделайте банановый дайкири», — резюмировал колумнист.

Ранее обозреватель The Washington Times назвал пять причин неминуемого краха США, в том числе неконтролируемая иммиграция и низложение главного принципа правового государства - неотвратимости наказания за совершенное преступления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:34 В стране и мире
RTL: Россия купается в деньгах за нефть и газ благодаря санкциям
21:22 В стране и мире
American Thinker привел доказательства превращения США в банановую республику
20:18 В стране и мире
Участники стотысячного митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии
19:19 В стране и мире
Американский эксперт заявил, что Запад дорого заплатит за потолок цен на нефть из РФ
15:31 Армия
Видео
МО РФ: 24 февраля минздрав Украины издал приказ об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.