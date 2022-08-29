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The Washington Times: названы пять причин неминуемого краха США

Ирина Елагина
21:41 29.08.2022
Обозреватель The Washington Times перечислил пять причин, из-за которых американская цивилизация рискует исчезнуть.
The Washington Times: названы пять причин неминуемого краха США
© Фото: Manfred Vollmer imageBROKER.com Globallookpress
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США находятся на пороге надвигающегося коллапса, его признаки видны повсюду. Так считает обозреватель The Washington Times Дон Федер. Он перечислил пять опасных тенденций, из-за которых американская цивилизация рискует исчезнуть.

Первая опасность, по мнению эксперта, исходит от «правящего класса, открывшего шлюзы неконтролируемой иммиграции», не задумываясь о последствиях. По данным Федера, с начала 2022 года в США прибыли более двух миллионов человек — что почти в 2 раза больше, чем поток мигрантов за аналогичный период 2021-го.

Вторая опасность кроется в попрании главного принципа правового государства - неотвратимости наказания за совершенное преступления. Во многих городах полиция стала игнорировать мелкие правонарушения, не желая тратить время на поиск злоумышленников, зная, что гособвинители наверняка пойдут навстречу фигурантам, что порождает «преступление без наказания».

Третья опасность - это отказ от культурных, духовных и исторических ценностей, на которых основана американская цивилизация.

«Третья причина - это элиты, высмеивающие ценности, на которых была основана наша нация», - перечисляет аналитик.

Среди примеров - публикация в студенческой газете Университета Виргинии, где в редакционной статья высказывается требование убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы.

«В этом есть какой-то извращенный смысл. Раз уж мы перестали верить в права, дарованные нам Творцом, с чего автору Декларации независимости иметь отношение к высшему образованию?» — отметил эксперт.

Четвертая и пятая угрозы - это распространение наркотиков и спад рождаемости. Она достигла исторического дна: сейчас на одну американку детородного возраста приходится 1,78 ребенка. Для замещения поколений этот показатель должен быть не ниже 2,1.

«Все меньше американцев вступают в брак и все больше решают не заводить детей. Илон Маск называет демографический коллапс "величайшей угрозой цивилизации"», — заключил автор и обвинил соотечественников в беспечности, которая может обернуться крахом цивилизации, на создание которой ушли столетия.

Ранее обозреватель Business Insider Джордж Гловер отметил, что устойчивость российской экономики к санкциям стала неожиданной для США.

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