Угрожавший протаранить на самолете Walmart в США пилот сел в поле

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В США приземлился в поле пилот, который угрожал врезаться в магазин Walmart в штате Миссисипи. Отмечается, что посадка прошла благополучно, мужчина остался жив.

Об этом информирует издание Magnolia State Live. Напомним, экстренные службы в американском городе Тьюпело подняли по тревоге из-за угона частного самолета, пилот которого угрожал врезаться в магазин. По данным правоохранительных органов, на борту самолета находился 29-летний мужчина. Он угнал воздушное судно, принадлежащее частному лицу.

В начале августа в США потерпел крушение легкомоторный самолет. Воздушное судно Piper Cherokee приземлилось на автостраду, после чего врезалось в пикап и загорелось. Инцидент произошел в штате Калифорния.