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Взрыв на трассе: в США потерпел крушение легкомоторный самолет

Ян Брацкий
08:36 10.08.2022
По предварительной информации у самолета мог отказать двигатель, после чего пилоту пришлось срочно искать место для посадки.
© Видео: MikeBaggz, Twitter © Фото: MikeBaggz, Twitter
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В США легкомоторный самолет Piper Cherokee приземлился на автостраду, после чего врезался в пикап и загорелся. Инцидент произошел в штате Калифорния.

Момент крушения попал на кадры регистратора одного из автомобилистов. На них видно, как пилот безуспешно пытается выбрать место для посадки на загруженном автомобилями шоссе.

Несмотря на мощный взрыв, пилот и его пассажир не пострадали. Уцелели также трое человек в салоне автомобиля. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили самолет, сообщает телеканал Abc7. Точные причины крушения пока не известны. По одной из версий, к аварии мог привести отказ двигателя.

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