Два человека стали жертвами обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

При этом один человек числится раненым в результате украинского обстрела, сообщили в штабе теробороны.

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Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате чего два человека погибли. Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной республики, еще один человек - в числе раненых.

«ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка, по ул. Артема и бул. Пушкина погибли 2 человека и еще 1 мирный житель получил ранение», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее съемочной группе «Звезды» удалось запечатлеть последствия прилета снарядов на центральные улицы Донецка. Снаряд упал на улице вблизи здания драматического театра в Ворошиловском районе. В результате прилета на пешеходной дороге образовалась воронка.