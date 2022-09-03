Дети пострадали после взрыва боеприпаса на выставке оружия в Чернигове

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На выставке оружия в Чернигове сработал ручной противотанковый гранатомет, в результате чего пострадали дети. Отмечается, что гранатомет был приведен в боевое положение из-за неосторожного обращения.

«На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали, в частности двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии», - написал в своем Telegram-канале глава областной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, в настоящее время происхождение боевых «экспонатов» выставки выясняется. Кроме того, выяснением деталей инцидента занимается и Государственное бюро расследований Украины. По данным ведомства, «вследствие инцидента были ранены пять людей, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет».

Ранее здание школы в Петровском районе Донецка сильно пострадало в результате массированного обстрела города со стороны ВСУ. Глава города Алексей Кулемзин поделился в соцсети фотографиями последствий обстрела. На кадрах запечатлены пробоины в стене и потолке, выбитые окна.