Снаряд ВСУ пробил стену школы в Донецке
Брешь в стене и выбитые стекла - школа в Донецке попала под обстрел ВСУ.
© Фото: kulemzin_donetsk
Здание школы в Петровском районе Донецка сильно пострадало в результате массированного обстрела города со стороны ВСУ. Один из снарядов пробил стену школы. Осколками боеприпасов и ударной волной выбиты стекла. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«Снарядами украинских карателей повреждено остекление, кровля и перекрытие второго этажа здания школы в Петровском районе», - написал Кулемзин.