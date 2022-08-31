В стране и мире Снаряд ВСУ пробил стену школы в Донецке Ирина Елагина Брешь в стене и выбитые стекла - школа в Донецке попала под обстрел ВСУ. © Фото: kulemzin_donetsk Читайте нас на: Здание школы в Петровском районе Донецка сильно пострадало в результате массированного обстрела города со стороны ВСУ. Один из снарядов пробил стену школы. Осколками боеприпасов и ударной волной выбиты стекла. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Снарядами украинских карателей повреждено остекление, кровля и перекрытие второго этажа здания школы в Петровском районе», - написал Кулемзин. © kulemzin_donetsk Глава города поделился в соцсети фотографиями последствий обстрела. На кадрах запечатлены пробоины в стене и потолке, выбитые окна. © kulemzin_donetsk Школа нуждается в серьезном ремонте. © kulemzin_donetsk Напомним, что ВСУ несколько суток ведут непрерывный обстрел территории ДНР и ЛНР, а накануне 1 сентября подвергли массовым атакам детские учреждения в Донбассе. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала эти обстрелы кощунством и терроризмом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика