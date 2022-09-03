При атаке ВСУ пострадало здание школы в Горловке
Школа в Горловке осталась без крыши после обстрела ВСУ.
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
ВСУ накрыли огнем Горловку в ДНР 3 сентября. Один из снарядов попал прямой наводкой в здание местной школы. О последствиях очередного обстрела рассказал в своем Telagram-канале мэр Горловки Иван Приходько.
«Украинские неонацисты ведут прицельный огонь по поселку шахты им. Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки). В результате прямого попадания украинского снаряда в кровлю повреждена школа № 68 по ул. Новаторов, 1», - сообщил глава города.
Кроме того, по данным местной администрации после атаки ВСУ в жилом микрорайоне «Строитель» возникли перебои с электричеством.
Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Горловки снарядами «натовского» калибра.