Школа в Горловке осталась без крыши после обстрела ВСУ.

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ВСУ накрыли огнем Горловку в ДНР 3 сентября. Один из снарядов попал прямой наводкой в здание местной школы. О последствиях очередного обстрела рассказал в своем Telagram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

«Украинские неонацисты ведут прицельный огонь по поселку шахты им. Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки). В результате прямого попадания украинского снаряда в кровлю повреждена школа № 68 по ул. Новаторов, 1», - сообщил глава города.

Кроме того, по данным местной администрации после атаки ВСУ в жилом микрорайоне «Строитель» возникли перебои с электричеством.

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Горловки снарядами «натовского» калибра.