Украина обстреляла Донецк и Горловку снарядами «натовского» калибра

По Донецку попало 5 снарядов, по Горловке 3 снаряда, все они были калибром 155 мм.

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Украинские военные в очередной раз выпустили снаряды по населенным пунктам Донецкой Народной республики. Восемь боеприпасов попало по Донецку и Горловке, все они были калибра 155 мм. Об этом информирует Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 04:56 - н.п. Орловка - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 05:05 - н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении.

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