Мужчина на угнанном самолете грозит врезаться в магазин Walmart в США

Экстренные службы в американском городе Тьюпело подняли по тревоге из-за угона частного самолета, пилот которого угрожает врезаться в магазин.

© Видео: CityKing Gank Twitter © Фото: CityKing Gank Twitter

Частный самолет, кружащий в небе над торговым центром в городе Тьюпело в штате Миссисипи в США, оказался в центре внимания экстренных служб и местных жителей днем в субботу, 3 сентября. Пилот самолета вышел на связь с полицией и заявил о готовности врезаться в магазин Walmart. Об инциденте полиция Тьюпело сообщила в соцсети.

«Пилот установил контакт со службой экстренной помощи и угрожает намеренно врезаться в Walmart», - говорится в публикации.

По данным правоохранительных органов, на борту самолета находится 29-летний мужчина. Он угнал воздушное судно, принадлежащее частному лицу. Какие мотивы подвигли пилота на угон и зачем он рискует своей жизнью и жизнью горожан, не сообщается.