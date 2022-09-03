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Мужчина на угнанном самолете грозит врезаться в магазин Walmart в США

Ирина Елагина
17:36 03.09.2022
Экстренные службы в американском городе Тьюпело подняли по тревоге из-за угона частного самолета, пилот которого угрожает врезаться в магазин.
© Видео: CityKing Gank Twitter © Фото: CityKing Gank Twitter
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Частный самолет, кружащий в небе над торговым центром в городе Тьюпело в штате Миссисипи в США, оказался в центре внимания экстренных служб и местных жителей днем в субботу, 3 сентября. Пилот самолета вышел на связь с полицией и заявил о готовности врезаться в магазин Walmart. Об инциденте полиция Тьюпело сообщила в соцсети.

«Пилот установил контакт со службой экстренной помощи и угрожает намеренно врезаться в Walmart», - говорится в публикации.

По данным правоохранительных органов, на борту самолета находится 29-летний мужчина. Он угнал воздушное судно, принадлежащее частному лицу. Какие мотивы подвигли пилота на угон и зачем он рискует своей жизнью и жизнью горожан, не сообщается.

© CityKing Gank Twitter

Как рассказали очевидцы в Twitter, в Тьюпело стянуты подразделения полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

«Полиция, скорая помощь и пожарные машины повсюду», - пишут местные жители.

Полиция эвакуировала всех посетителей и персонал магазина Walmart.

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