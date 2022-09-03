Поисковые группы Тихоокеанского флота провели поиск подлодок «противника» на учениях «Восток-2022»

В учении двух корабельных поисковых ударных групп были задействованы четыре малых противолодочных корабля, а также пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации ТОФ.

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В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022» корабельная поисковая группа Тихоокеанского флота (ТОФ) провела поиск субмарин условного противника. Так, в тренировочных мероприятиях в составе двух корабельных поисковых ударных групп были задействованы четыре малых противолодочных корабля, а также пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации ТОФ.

«В ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" корабельная поисковая ударная группа (КПУГ) Тихоокеанского флота (ТОФ), завершив развертывание в назначенном районе Охотского моря, приступила к выполнению задач по поиску подводных лодок условного противника», - цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.

Вместе с тем самолеты Ту-142МЗ осуществили поисковые действия подлодок «врага» с последующей передачей целеуказания КПУГ, после чего противолодочные корабли классифицировали подводную цель как субмарину условного противника и произвели бомбометание реактивными глубинными бомбами из установок РБУ-6000. Стрельбы производились на морском полигоне боевой подготовки в акватории Охотского моря.

Ранее отряд российских и китайских боевых кораблей провел артиллерийские стрельбы в Японском море в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». В частности, российско-китайский отряд обнаружил в море корабли условного противника, который был представлен десантными кораблями Тихоокеанского флота, затем отработал стрельбу из универсальных корабельных артиллерийских установок.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.