Белые воздушные шары в небе: в Беслане почтили память жертв теракта 2004 года

Школьники, пришедшие на кладбище, выпустили в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Беслане проходят траурные мероприятия в память о погибших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года. На мемориальном кладбище «Город Ангелов» собрались жители не только Северной Осетии, но других регионов России: Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Южной Осетии.

Почтить память погибших пришли глава республики Сергей Меняйло, члены Правительства и депутаты Парламента, представители министерств и ведомств, муниципальных образований, духовенства, общественных организаций, жители населенных пунктов.

Под удары метронома были зачитаны имена всех погибших. Школьники, пришедшие на кладбище, выпустили в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта.

В прошлом году жители Беслана выразили соболезнования в адрес погибших учеников и родителей, потерявших своих детей при трагедии в гимназии Казани, где 11 мая бывший ученик устроил массовое убийство учащихся, расстреляв девять человек, среди которых погибли и двое учителей, защищавших жизни своих воспитанников.