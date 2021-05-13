В Беслане почтили память погибших в казанской школе учеников и учителей

В Северной Осетии жители города Беслан сочувствуют и выражают соболезнования в адрес погибших учеников и родителей, потерявших своих детей при трагедии в гимназии Казани, где 11 мая бывший ученик устроил массовое убийство учащихся, расстреляв девять человек, среди которых погибли и двое учителей, защищавших жизни своих воспитанников.

В 2004 году в спортзале школы № 1 в Беслане произошла созвучная трагедия той, которая случилась в гимназии в Татарстане. Все жители и родители погибших учеников и взрослых - а это 314 человек из 1100, которые были взяты в заложники террористами и убиты бандитами - никогда не забудут того, что произошло у них на линейке 1 сентября, когда у всех мирных жителей Российской Федерации начался новый учебный год.

Вчера, 12 мая, дети и взрослые пришли в тот самый оставшийся стоять не тронутым после трагедии спортзал школы, который представляет собою кирпичные стены с портретами погибших учеников, их родителей и учителей и других сотрудников школы, - и зажгли там свечи в знак скорби по погибшим при стрельбе в Казани. Свечи образовали надпись: «Казань. Скорбим. 11.05.2021». К акции, которую назвали «Свеча памяти», присоединились и во Владикавказе.

Вчера же спецборт МЧС РФ доставил в Москву на лечение пострадавших при стрельбе в Казани. В самой же столице Татарстана простились с погибшими - семью учениками и двумя учителями. По словам главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, на данный момент в больницах находятся 18 детей и трое взрослых.