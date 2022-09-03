В Москве похоронили Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище

Первый и единственный президент СССР похоронен в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Отмечается, что похороны прошли с участием почетного караула. Михаил Горбачев похоронен в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Напомним, гроб с телом Горбачева привезли на ритуальном автомобиле AURUS Lafet. Церемония прощания с экс-президентом СССР прошла в Колонном зале Дома союзов.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.