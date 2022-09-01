Представитель ООН обещал снова поднять вопрос с невыдачей США виз российским дипломатам

ООН не смогла повлиять на США и добиться пропуска российской делегации на саммит глав полиции.

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В ООН знают о проблеме с отказом США в выдаче виз россиянам для участия в работе всемирной организации, и постоянно напоминают Вашингтону о необходимости выполнять обязанности принимающей стороны. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя невыдачу визы министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву для участия в полицейском саммите в Нью-Йорке.

«ООН постоянно поднимает с принимающей страной вопрос невыдачи виз российским дипломатам, прибывающим в ООН. Мы продолжим делать это», - сказал Дюжаррик.

Напомним, что власти США вновь проигнорировали справедливые требования ООН и сорвали приезд российской делегации на саммит глав полиции всего мира - международный форум прошел без участия России с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщил сегодня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.