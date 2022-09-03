МО РФ: у границы России находится более 50 подконтрольных биолабораторий Пентагона

По данным Китая, под контролем США находятся 336 биологических лабораторий по всему миру.

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Российская сторона зафиксировала, что в непосредственной близости от границ РФ расположены более 50 биологических лабораторий, подконтрольных Пентагону. Об этом заявил на брифинге по вопросу предстоящего консультативного совещания государств-участников КБТО начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Мы хотим, чтобы организации, отвечающие за соблюдение Конвенции, и мировое сообщество обратили внимание на ряд угроз биологического характера. Во-первых, в настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира», - заявил Кириллов.

Деятельность этих лабораторий сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а в определенных регионах возникают вспышки нетипичных заболеваний, подчеркнул глава войск РХБЗ.

«Так, с 2010 года на приграничных с Украиной территориях Российской Федерацией фиксируется рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-Крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков», - отметил Кириллов.