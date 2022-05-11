Армия Армия Армия

В МО РФ рассказали о реализации США биопрограммы на Украине для изучения формирования управляемых эпидемий

17:08 11.05.2022
Спецоперация на Украине позволила пресечь расширение военно-биологического присутствия США и остановить преступные эксперименты над мирными гражданами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Полученная Министерством обороны РФ информация подтверждает реализацию Вашингтоном наступательной военно-биологической программы на Украине, ее цель - изучение возможности формирования управляемых эпидемий. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что спецоперация, которую проводят ВС РФ на Украине, помогла пресечь расширение военно-биологической деятельности США в этой стране и прекратить преступные эксперименты над людьми.

Кириллов также заявил, что в 2020 году на территории ЛНР среди несовершеннолетних намеренно распространялись фальшивые денежные купюры, которые были заражены туберкулезом. По словам начальника войск РХБЗ, данные бактерии устойчивы к лекарствам против туберкулеза, а само заболевание лечить сложнее и дороже.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:11 Армия
Видео
Провал противника: как подразделения ВС РФ громят ВСУ на земле и в воздухе в ходе спецоперации
19:35 В стране и мире
Видео
В Москве загорелась квартира на Алтайской улице
16:32 Армия
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
14:55 В стране и мире
Видео
Григорий Лепс приехал поддержать участников спецоперации в Донбасс
13:43 В стране и мире
Песков заявил, что Путин не планирует направлять соболезнования в связи со смертью Кравчука
Популярное
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
ПВО РФ уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Видео
Охота на ПВО: кадры вылета Су-35С в рамках спецоперации
Видео
МО РФ: Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ прорвала оборону в Попасной и вышла на границу республики
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.