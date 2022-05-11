В МО РФ рассказали о реализации США биопрограммы на Украине для изучения формирования управляемых эпидемий

Спецоперация на Украине позволила пресечь расширение военно-биологического присутствия США и остановить преступные эксперименты над мирными гражданами.

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Полученная Министерством обороны РФ информация подтверждает реализацию Вашингтоном наступательной военно-биологической программы на Украине, ее цель - изучение возможности формирования управляемых эпидемий. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что спецоперация, которую проводят ВС РФ на Украине, помогла пресечь расширение военно-биологической деятельности США в этой стране и прекратить преступные эксперименты над людьми.

Кириллов также заявил, что в 2020 году на территории ЛНР среди несовершеннолетних намеренно распространялись фальшивые денежные купюры, которые были заражены туберкулезом. По словам начальника войск РХБЗ, данные бактерии устойчивы к лекарствам против туберкулеза, а само заболевание лечить сложнее и дороже.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов