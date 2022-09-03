Начальник войск РХБЗ добавил, что опыты в биолабораториях Украины совершались в соответствии с соглашением от 2005 года между Петагоном и министерством здравоохранения Украины.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что послужило основанием для проведения Россией расследования биологической деятельности США на Украине.

«Приказ Министерства здравоохранения Украины от 24 февраля 2022 года об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов усилил наши опасения о возможном нарушении требований статей I и IV КБТО в ходе проводимых по заказу Пентагона работ», - указал представитель оборонного ведомства.

Кириллов также добавил, что опыты в биолабораториях Украины совершались в соответствии с соглашением от 2005 года между Петагоном и министерством здравоохранения Украины «О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия».

Вместе с тем, по словам начальника войск РХБЗ, совокупные расходы американской стороны на биологические программы на Украине превысили 250 миллионов долларов.