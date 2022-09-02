В стране и мире «Газпром» объявил об остановке работы «Северного потока» на неопределенный срок Елизавета Потейчук После выявленных неисправностей было направлено письмо гендиректору компании Siemens Energy AG о необходимости их устранения. © Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress, gazprom Telegram Читайте нас на: Компания «Газпром» сообщила, что во время проведения работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая» была обнаружена утечка масла, что вызвало неисправность в работе турбины для газопровода «Северный поток». Вместе с тем компания получила предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено Президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху», - добавил «Газпром» у себя в Telegram. © Газпром На фоне выявленных неисправностей, отметили в компании, транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен до устранения замечаний. Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что из-за отсутствия резервов стабильность работы «Северного потока» оказалась под вопросом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика