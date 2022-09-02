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«Газпром» объявил об остановке работы «Северного потока» на неопределенный срок

Елизавета Потейчук
19:31 02.09.2022
После выявленных неисправностей было направлено письмо гендиректору компании Siemens Energy AG о необходимости их устранения.
«Газпром» объявил об остановке работы «Северного потока» на неопределенный срок
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress, gazprom Telegram
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Компания «Газпром» сообщила, что во время проведения работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая» была обнаружена утечка масла, что вызвало неисправность в работе турбины для газопровода «Северный поток». Вместе с тем компания получила предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

© Газпром

«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено Президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху», - добавил «Газпром» у себя в Telegram.

На фоне выявленных неисправностей, отметили в компании, транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен до устранения замечаний.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что из-за отсутствия резервов стабильность работы «Северного потока» оказалась под вопросом.

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