«Газпром» объявил об остановке работы «Северного потока» на неопределенный срок
После выявленных неисправностей было направлено письмо гендиректору компании Siemens Energy AG о необходимости их устранения.
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress, gazprom Telegram
Компания «Газпром» сообщила, что во время проведения работ на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая» была обнаружена утечка масла, что вызвало неисправность в работе турбины для газопровода «Северный поток». Вместе с тем компания получила предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.
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