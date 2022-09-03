Четыре человека погибли при восхождении на вулкан Ключевской

Всего в составе туристической группы было 12 человек.

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На Камчатке при восхождении на вулкан Ключевской погибли четверо человек из туристической группы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

«При восхождении на вулкан Ключевской погибли четыре туриста», - передает агентство слова собеседника.

В группе было всего 12 человек, они прибыли из разных регионов России. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Ранее в Италии произошел инцидент: турист из США упал в кратер Везувия. Мужчина прогуливался по несанкционированной тропе и попытался сделать селфи на краю кратера. К счастью, он выжил и отделался только синяками и ссадинами.