Медведев заявил, что ядерный арсенал гарантирует сохранение «Великой России»

Политик положительно оценил политику руководства СССР по ядерному оружию и сказал, что оно является гарантией сохранения величия страны.

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Зампредсед Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о распаде СССР и о поведении его властей в своем Telegram-канале. Он отметил, что, оценивая поведение властей Советского Союза, нужно отметить, что они сохранили ядерный арсенал страны. По мнению политика, ядерное оружие - лучшая гарантия сохранения величия России.

«При всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам. Последствия могли быть быстрыми и губительными для нашего маленького земного Мира. Весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в нашей стране. И поддерживается нами на очень высоком уровне. И это – лучшая гарантия сохранения Великой России», - написал политик.

Медведев выразил обеспокоенность желанием Запада подтолкнуть Россию к дезинтеграции. По его словам, через конфликт на Украине западные страны пытаются сделать все, чтобы государственные институты РФ перестали работать.

Политик отметил опасность таких попыток и непредсказуемость последствий в случае их успеха.