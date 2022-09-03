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Медведев: через кризис на Украине Запад хочет подтолкнуть Россию к дезинтеграции

Анастасия Бобылева
11:56 03.09.2022
Политик, ссылаясь на опыт распада СССР, отметил, что Запад пытается сделать всё, чтобы государственные институты РФ перестали работать, и эти попытки нельзя недооценивать.
Медведев: через кризис на Украине Запад хочет подтолкнуть Россию к дезинтеграции
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны желают развала России и пытаются подтолкнуть ее к дезинтеграции. Он сказал об этом в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на Западе, пользуясь конфликтом на Украине, пытаются сделать все, чтобы государственные институты России перестали работать, и что такие попытки очень опасны. Особенно опасно то, что РФ является ядерной державой и ее распад может привести к непредсказуемым последствиям.

«Эти "мечтатели" умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества», - пишет Медведев.

По словам политика, оценивая поведение властей СССР, стоит отметить, что они сохранили ядерный арсенал страны. И это, добавил Медведев, лучшая гарантия сохранения «Великой России».

Ранее зампредседателя Совбеза заявил о прекращении поставок газа в Европу в случае ввода потолка цен на энергоресурс. Так он ответил на соответствующее предложение со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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