МО РФ: силы ПВО за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские силы ПВО за сутки перехватили 14 снарядов, выпущенных украинскими военными с помощью американской РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Стыла, Херсон, Берислав и Новая Каховка. Об этом сообщил на брифинге 2 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Новой Каховки сбита американская противолокационная ракета HARM. Также за сутки уничтожены в воздухе 12 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР.

Как утверждает представитель российского военного ведомства, в районе села Андреевка в Херсонской области сбит украинский истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения ракет HARM.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов