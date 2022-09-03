МО РФ: 2 сентября ВСУ пытались захватить ЗАЭС, несмотря на присутствие там МАГАТЭ

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Вооруженные силы Украины 2 сентября предприняли очередную попытку захвата Запорожской атомной электростанции, несмотря на присутствие там экспертов МАГАТЭ. Для этого на побережье попытались высадиться более 250 военных, в том числе и иностранные наемники. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС. Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного», - заявил Конашенков.

Четыре Су-30 и два вертолетами Ка-52 ВКС РФ нанесли по десанту удар, в результате которого было уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега. В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 человек, в том числе 10 иностранных наемников.

Ранее в Минобороны России рассказали, что могло бы произойти, если бы ВСУ захватили Запорожскую АЭС. Тогда миссию МАГАТЭ использовали бы как «живой щит» и вынудили бы их признать, что якобы ЗАЭС перешла под полный контроль Киева.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов