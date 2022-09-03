В Николаеве увеличили количество патрулей и постов на въездах в город для выявления дезертиров ВСУ

ВСУ несут на направлении большие потери, что приводит к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Министерстве обороны РФ сообщают о продолжении безуспешных попыток киевского режима закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

Из-за этого ВСУ несут на направлении большие потери. Это привело к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.

Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город.

Ранее также из-за массовых потерь дезертировали 59-я мотопехотная, 61-я пехотно-егерская и 35-я бригады морпехов ВСУ. Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы о наступлении и оставляют позиции.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов