В Николаеве увеличили количество патрулей и постов на въездах в город для выявления дезертиров ВСУ
ВСУ несут на направлении большие потери, что приводит к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.
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В Министерстве обороны РФ сообщают о продолжении безуспешных попыток киевского режима закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.
Из-за этого ВСУ несут на направлении большие потери. Это привело к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.
Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город.
Ранее также из-за массовых потерь дезертировали 59-я мотопехотная, 61-я пехотно-егерская и 35-я бригады морпехов ВСУ. Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы о наступлении и оставляют позиции.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов