Из-за массовых потерь дезертировали 59-я мотопехотная, 61-я пехотно-егерская и 35-я бригады морпехов ВСУ
Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы о наступлении и оставляют позиции.
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
В ходе проведения специальной военной операции России на Украине наблюдаются массовые дезертирства военнослужащих ВСУ.
Так, на фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении, военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют.
Вместе с тем, по данным Министерства обороны России, в населенном пункте Выводово в Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС РФ по опорному пункту формирования «Иностранного легиона», уничтожено более 80-ти иностранных наемников и 11 единиц специальной техники.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов