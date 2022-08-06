Из-за массовых потерь дезертировали 59-я мотопехотная, 61-я пехотно-егерская и 35-я бригады морпехов ВСУ

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В ходе проведения специальной военной операции России на Украине наблюдаются массовые дезертирства военнослужащих ВСУ.

Так, на фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении, военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют.

Вместе с тем, по данным Министерства обороны России, в населенном пункте Выводово в Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС РФ по опорному пункту формирования «Иностранного легиона», уничтожено более 80-ти иностранных наемников и 11 единиц специальной техники.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов