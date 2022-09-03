Сотни танков и бронемашин: как проходит обслуживание военной техники на учениях «Восток-2022»

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По команде своего руководства военнослужащие из Алжира приступают к обслуживанию техники, стоящей в парке полигона «Сергеевский». С этими военными машинами алжирцы уже знакомы, поскольку на родине этих военных преимущественно вооружение Российской Федерации.



Военнослужащие Алжирской Народной Демократической Республики поедут на полигон отрабатывать практические действия в рамках учений коалиционной группировки войск на танках, БМП и БТР.

«В ходе учений мы будем повышать свой опыт и боевые возможности. Участие в подобного рода маневрах с различными государствами позволяет Алжиру наладить взаимодействие с дружественными странами», - рассказал командир полка, полковник Боутаба Исмаил.

Помогают в ряде аспектов подготовки специалисты из России.

«Я, как связист, настраиваю радиостанции, проверяю их с помощью выхода по внешней связи - это с командира на радиостанцию», - рассказал механик-радиотелеграфист, ефрейтор Денис Гавриленко.

Денис признается, что общий язык с коллегами удалось найти быстро.

Алжир уже несколько десятилетий закупает у Российской Федерации оружие и строит армию по образцу Вооруженных сил России.

На учениях «Восток-2022» машины совершают марш и выходят на закрепленный за Алжиром участок полигона.



У воинского контингента из Армении есть свой план работ, но им поставлена еще одна задача - зарядить орудия.



Танкисты из Индии, тем временем, возвращаются с полигона. Минуя белорусскую колонну, тоже приехавшую с полей, они направляются к сослуживцам. Там машины ждут водные процедуры.



После завершения марша на полигоне технику предстоит отмыть от грязи и пыли. Одной пожарной машины хватит на 5-6 единиц.

А Народно-освободительная армия Китая, действует исключительно на своей технике. Военные даже на улице строго соблюдают антиковидные меры - снимать себя запрещают. Движущиеся китайские машины пока попадают в кадр лишь по пути на полигон.



Большинство техники участников учений располагается на обшей площадке. На антеннах связи - флаг каждого государства. Однако китайская техника - за двумя заборами и колючей проволокой. К своим боевым машинам военные КНР близко не подпускают.

Ранее боевые корабли России и КНР провели артиллерийские стрельбы на учениях «Восток-2022». Отряд из российских и китайских кораблей обнаружил суда условного противника, после чего произвел стрельбу, отработал тактическое маневрирование и провел тренировки по связи.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов