«Давай Витюш споем что-нибудь»: Дробыш рассказал о встречах с Горбачевым

По словам продюсера, группа Scorpions приехала в СССР только потому, что хотела увидеться с Гобрачевым.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Попрощаться с первым и единственным президентом СССР прибыл музыкальный продюсер Виктор Дробыш. По его словам, Горбачев при жизни охотно отзывался на творческие предложения продюсера и охотно с ним общался.

«Для меня Михаил Сергеевич это персонаж, которого я, к счастью, знал лично и я много получил от того, что имел счастье видеть его. Я пригласил его на "Фабрику звезд" и он пришел. Я пригласил группу Scorpions - сказал, что их ждет Горбачев - и они приехали. И такие маленькие поступки может делать только большой и великий человек. Может сесть с молодыми ребятами и сказать "давай Витюш споем что-нибудь, что любила Раиса Максимовна"», - рассказал продюсер.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.